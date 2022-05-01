рф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия — Finance.ua

рф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия

Сегодня 15:47 — Энергетика

рф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия

российская федерация с начала полномасштабной войны против Украины продала уголь, нефть и газ на 63 млрд евро. Причем львиная доля поставок приходится на страны Евросоюза.

Об этом сообщает Financial Times

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Сообщается, что с момента вторжения россия экспортировала ископаемое топливо на сумму 63 млрд евро по морю и трубопроводам. Согласно анализу трубопроводной и морской торговли, проведенному Центром исследований энергетики и чистого воздуха, крупнейшими импортерами российского угля, нефти и газа были Германия, Италия и Китай.

Издание также приводит инфографику с крупнейшими импортерами российских энергоресурсов с 24 февраля 2022 года:

Германия — более 9 млрд евро;

Италия — почти 7 млрд евро;

Китай — более 6,5 млрд евро;

Нидерланды — почти 6 млрд евро;

Турция — более 4 млрд евро;

Франция — почти 4 млрд евро.

Какие страны покупают энергоресурсы у России (ft.com)

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