рф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия — Finance.ua

Сообщается, что с момента вторжения россия экспортировала ископаемое топливо на сумму 63 млрд евро по морю и трубопроводам. Согласно анализу трубопроводной и морской торговли, проведенному Центром исследований энергетики и чистого воздуха, крупнейшими импортерами российского угля, нефти и газа были Германия, Италия и Китай.
Издание также приводит инфографику с крупнейшими импортерами российских энергоресурсов с 24 февраля 2022 года:
Германия — более 9 млрд евро;
Италия — почти 7 млрд евро;
Китай — более 6,5 млрд евро;
Нидерланды — почти 6 млрд евро;
Турция — более 4 млрд евро;
Франция — почти 4 млрд евро.
Какие страны покупают энергоресурсы у России (ft.com)