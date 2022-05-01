рф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия — Finance.ua
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рф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия

Сегодня 15:47Энергетика
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рф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италиярф с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия
российская федерация с начала полномасштабной войны против Украины продала уголь, нефть и газ на 63 млрд евро. Причем львиная доля поставок приходится на страны Евросоюза.
Об этом сообщает Financial Times.
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Сообщается, что с момента вторжения россия экспортировала ископаемое топливо на сумму 63 млрд евро по морю и трубопроводам. Согласно анализу трубопроводной и морской торговли, проведенному Центром исследований энергетики и чистого воздуха, крупнейшими импортерами российского угля, нефти и газа были Германия, Италия и Китай.
Издание также приводит инфографику с крупнейшими импортерами российских энергоресурсов с 24 февраля 2022 года:
  • Германия — более 9 млрд евро;
  • Италия — почти 7 млрд евро;
  • Китай — более 6,5 млрд евро;
  • Нидерланды — почти 6 млрд евро;
  • Турция — более 4 млрд евро;
  • Франция — почти 4 млрд евро.
Какие страны покупают энергоресурсы у&nbsp;России (ft.com) Какие страны покупают энергоресурсы у России (ft.com)
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По материалам: РБК-Україна
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