Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня — Finance.ua

Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня Сегодня 12:23

Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

В настоящее время деятельность Трампа в должности президента одобряют около 42% опрошенных, тогда как еще 3 недели назад такой же опрос Reuters/Ipsos показал 43%, а сразу после инаугурации Трампа в январе 47% одобряли работу Трампа.

Отмечается, что хотя рейтинг Трампа и остается выше, чем в течение большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствуют о том, что многие американцы недовольны его шагами.

Около 83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решению федерального суда, даже если он этого не хочет.

57% не согласились с утверждением, что «это нормально для президента США прекращать финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как ими руководят».

66% не считают, что президент должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.

Опрос показал, что по ряду вопросов — от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права — количество американцев, не одобряющих деятельность Трампа, больше, чем количество одобряющих.

Что касается иммиграции, его сильнейшей сферы поддержки, 45% респондентов одобрили работу Трампа, но 46% не одобрили.

Около 59% респондентов, включая треть республиканцев, заявили, что Америка теряет авторитет на мировой арене.

Исследование длилось 6 дней. Были опрошены 4306 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Между тем недавно опубликованные результаты опроса Gallup показали, что рейтинг одобрения Трампа в первом квартале его второго срока составлял 45% - больше, чем за аналогичный период его первого срока.

Економічна Правда По материалам:

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