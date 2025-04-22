Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня — Finance.ua
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Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня

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Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.
В настоящее время деятельность Трампа в должности президента одобряют около 42% опрошенных, тогда как еще 3 недели назад такой же опрос Reuters/Ipsos показал 43%, а сразу после инаугурации Трампа в январе 47% одобряли работу Трампа.
Отмечается, что хотя рейтинг Трампа и остается выше, чем в течение большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствуют о том, что многие американцы недовольны его шагами.
Около 83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решению федерального суда, даже если он этого не хочет.
57% не согласились с утверждением, что «это нормально для президента США прекращать финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как ими руководят».
66% не считают, что президент должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.
Опрос показал, что по ряду вопросов — от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права — количество американцев, не одобряющих деятельность Трампа, больше, чем количество одобряющих.
Что касается иммиграции, его сильнейшей сферы поддержки, 45% респондентов одобрили работу Трампа, но 46% не одобрили.
Около 59% респондентов, включая треть республиканцев, заявили, что Америка теряет авторитет на мировой арене.
Исследование длилось 6 дней. Были опрошены 4306 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Между тем недавно опубликованные результаты опроса Gallup показали, что рейтинг одобрения Трампа в первом квартале его второго срока составлял 45% - больше, чем за аналогичный период его первого срока.
По материалам:
Економічна Правда
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