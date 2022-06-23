Рейтинг самых комфортных городов мира: какой город занял первое место (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг самых комфортных городов мира: какой город занял первое место (инфографика) Сегодня 17:00

Киев из-за войны в Украине исключили из рейтинга самых комфортных городов мира.

Первое место в рейтинге уже в третий раз занимает столица Австрии Вена.

Авторы исследования оценивают стабильность, сферу здравоохранения, культуру и окружающую среду, образование и инфраструктуру городов.

Кроме Киева, война в Украине повлияла также на позицию москвы и санкт-петербурга. Российская столица потеряла 15 позиций в рейтинге комфорта, петербург — 13. Как пояснили в исследовании, в городах фиксируют падение баллов из-за усугубления нестабильности, цензуры, введения западных санкций и выхода компаний из страны.

Читайте также Как изменились цены на жилье в мире в первом квартале 2022 года: рейтинг

Авторы исследования отмечают, что по сравнению с предыдущими двумя годами, когда позиция в рейтинге во многом определялась с COVID-19, в этом году ситуация нормализовалась.

Однако теперь на рейтинг влияет война в Украине, поскольку сохраняется угроза безопасности, есть препятствия экспорту энергоносителей и продуктов, ухудшается глобальная инфляция и рост. В исследовании отмечается, что даже там, где стабильности ничего не угрожает, кризис стоимости жизни ослабит инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение и образование, а также потребительские расходы, поддерживающие культурную жизнь.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.