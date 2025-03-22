Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года — Finance.ua

Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года
В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в суровых испытаниях.
Для 2025 года в краш-тестах ужесточили проверку безопасности задних пассажиров, поэтому многие автомобили отсеялись. Однако в рейтинге еще есть недорогие модели.
В IIHS разработали новые, более суровые краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям.
В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всего — с максимальными оценками Top Safety Pick и Top Safety Pick+.
Самые безопасные недорогие автомобили 2025 года:
- Acura Integra;
- Honda Accord;
- Honda Civic;
- Honda HR-V;
- Honda Pilot;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Tucson;
- Hyundai Santa Fe;
- Mazda 3;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50;
- Subaru Forester;
- Subaru Ascent;
- Тойота Camry.
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