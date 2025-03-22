Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года — Finance.ua

Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года, Фото: freepik

В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в суровых испытаниях.

Для 2025 года в краш-тестах ужесточили проверку безопасности задних пассажиров, поэтому многие автомобили отсеялись. Однако в рейтинге еще есть недорогие модели.

В IIHS разработали новые, более суровые краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям.

В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всего — с максимальными оценками Top Safety Pick и Top Safety Pick+.

Самые безопасные недорогие автомобили 2025 года:

Acura Integra;

Honda Accord;

Honda Civic;

Honda HR-V;

Honda Pilot;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Hyundai Santa Fe;

Mazda 3;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester;

Subaru Ascent;

Тойота Camry.

Обозреватель По материалам:

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