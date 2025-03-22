Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года — Finance.ua

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Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года

Технологии&Авто
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Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года
Рейтинг самых доступных и безопасных автомобилей года, Фото: freepik
В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в суровых испытаниях.
Для 2025 года в краш-тестах ужесточили проверку безопасности задних пассажиров, поэтому многие автомобили отсеялись. Однако в рейтинге еще есть недорогие модели.
В IIHS разработали новые, более суровые краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям.
В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всего — с максимальными оценками Top Safety Pick и Top Safety Pick+.
Самые безопасные недорогие автомобили 2025 года:
  • Acura Integra;
  • Honda Accord;
  • Honda Civic;
  • Honda HR-V;
  • Honda Pilot;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Tucson;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Mazda 3;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50;
  • Subaru Forester;
  • Subaru Ascent;
  • Тойота Camry.
По материалам:
Обозреватель
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