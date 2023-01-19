Рейтинг самых дорогих брендов мира: Apple уже не первая — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих брендов мира: Apple уже не первая Сегодня 19:36 — Фондовый рынок

Рейтинг самых дорогих брендов мира: Apple уже не первая

Amazon стал самым дорогим брендом, даже несмотря на потерю $51 млрд по итогам прошлого года. На втором месте оказалась компания Apple. Об этом говорится в отчете Brand Finance

Отмечается, что стоимость Amazon снизилась на 15% (с $350,3 млрд. до $299,3 млрд.). Это связано со снижением доверия клиентов к бренду из-за увеличения сроков доставки товаров. Также могло быть вызвано уменьшением потребности в интернет-покупке после снятия ковидных ограничений.

В предварительном отчете Brand Finance лидировала компания Apple. Согласно новым данным, компания потеряла 16% стоимости (с $355,1 млрд. до $297,5 млрд.) и оказалась на втором месте в рейтинге. Это связывается с падением ожидаемой прибыли.

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Третьим самым дорогим брендом, как и в прошлом году, назвали Google. Его стоимость выросла на 7% до $281,4 млрд.

В целом в рейтинг попали 48 технологических брендов, в то время как в 2022 году их было 50.

В этом году выбыли Snapchat и Twitter. Ощутимые потери также были у Samsung Group (стоимость бренда упала на 7% до $99,7 млрд), Alibaba.com (минус 56% до $10 млрд) и Facebook (стоимость снизилась на 42% до $59,0 млрд).

Выросла стоимость Instagram (плюс 42% до $47,4 млрд) и LinkedIn (плюс 49% до $15,5 млрд). Также прибавила в стоимости Tesla (стоимость бренда выросла на 44% до $66,2 млрд).

borgexpert По материалам:

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