Рейтинг доступности мобильной связи: какое место заняла Украина — Finance.ua

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Рейтинг доступности мобильной связи: какое место заняла Украина

Технологии&Авто
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Рейтинг доступности мобильной связи: какое место заняла Украина
Рейтинг доступности мобильной связи: какое место заняла Украина
Независимая британская служба Broadband Genie изучила цены и доступность мобильной связи в мире.
Исследователи сравнили соотношение между стоимостью контракта с 10 ГБ+ мобильных данных и средней заработной платой в каждой стране. Речь идет о 179 странах и более 70 000 телефонных контрактов.
Рейтинг доступности мобильной связи: какое место заняла Украина
Самая доступная мобильная связь в Сингапуре. При средней заработной плате в $4 920,86 пакет стоит $17,13, то есть доля зарплаты составляет 0,35% — и она самая низкая.
За Сингапуром в пятерку лидеров по доступности вошли Люксембург, Израиль, Исландия и Великобритания.
В общем, самая дешевая мобильная связь зафиксирована на южноамериканском континенте. В среднем за нее там платят $16,90. Но там фиксируют самую низкую среднюю заработную плату в мире, а значит сниженную покупательную способность: люди тратят на связь 4,43% от дохода.
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Наименее доступны мобильные данные в Гвинее. Местные жители в среднем платят $115,58 за пакет, что составляет 56,29% от их зарплаты. Три из пяти стран, занимающих последние места по доступности данных, расположены в регионе Западной Африки: Замбия (178 место), Кот-д'Ивуар (177 место), Сирия (176 место) и Папуа-Новая Гвинея (175 место).
«Азия — единственный континент, имеющий страны в первой и последней пятерке исследования. В частности, в Западной Азии Израиль занимает высокое третье место, а Сирия — 176-е», — сказал Алекс Тофтс, телекоммуникационный эксперт компании.
Что касается Украины, то она занимает 52 место в топе. Украинцы платят за мобильную связь 1,42% от средней зарплаты. В Польше, например, этот показатель достигает 0,64% (10 место), в Словакии — 2,89% (104 место), в Румынии — 0,95% (27 место).
По материалам:
Ain.Ua
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