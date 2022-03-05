Revolut запретил денежные трансферы в России и Белоруссии — Finance.ua

Revolut запретил денежные трансферы в России и Белоруссии

Сегодня 10:10 — Финтех и Карты

Revolut

Финтех-приложение Revolut перестало проводить деньги из Беларуси и России и обратно.

Об этом говорится в сообщении Revolut.

«Мы внимательно следим за ситуацией в России и Беларуси. В свете последних событий решили остановить банковские переводы в/из России и Беларуси с полудня 4 марта», — говорится в сообщении.

Остальные направления переводов открыты.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

В частности, утром 5 марта в результате войны России против Украины платежная система PayPal прекратила свою работу на российской территории.

Больше о последствиях, которые испытывает экономика России от введенных ограничений, мы описали в материале. 👇🏻

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