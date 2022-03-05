Revolut запретил денежные трансферы в России и Белоруссии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Revolut запретил денежные трансферы в России и Белоруссии

Сегодня 10:10Финтех и Карты
50
RevolutRevolut
Финтех-приложение Revolut перестало проводить деньги из Беларуси и России и обратно.
Об этом говорится в сообщении Revolut.
«Мы внимательно следим за ситуацией в России и Беларуси. В свете последних событий решили остановить банковские переводы в/из России и Беларуси с полудня 4 марта», — говорится в сообщении.
Остальные направления переводов открыты.
Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.
В частности, утром 5 марта в результате войны России против Украины платежная система PayPal прекратила свою работу на российской территории.
Больше о последствиях, которые испытывает экономика России от введенных ограничений, мы описали в материале. 👇🏻

Российский экономический корабль, иди на ##

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.