Reuters назвал избежавших санкций продавцов оружия в рф — Finance.ua

Reuters назвал избежавших санкций продавцов оружия в рф Сегодня 12:15

Торговцы оружием смогли избежать санкций Запада после начала военного вторжения россии в Украину.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на материал Reuters, речь идет о 14 российских оборонных предприятиях и около 30 руководителях.

В этот перечень попал бывший министр транспорта рф, крупнейший акционер концерна «Калашников» Алан Лушников, он пока не находится под западными санкциями.

Сам концерн с 2014 года находится под санкциями США из-за аннексии Крыма, а в этом году к ним присоединились ЕС и Великобритания. «Калашников» отвечает за 95% российского производства ручных пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого стрелкового оружия.

По данным Reuters, санкции не коснулись концерна «Алмаз-Антей», специализирующегося на производстве ракет и противоракетных систем.

Гендиректор этой компании Ян Новиков до сих пор не находится под санкциями, в то время как против предприятия введены санкции США, ЕС и Британии.

Еще одной компанией, которой удалось обойти санкции Запада, является «Завод имени Дегтярева», производящий пулеметы, противотанковое и противовоздушное оружие для российской армии.

Также санкции не коснулись Климовского специализированного патронного завода и Новосибирского стрелкового завода, производящего магазины для автоматов Калашникова и пистолетов.

Одна из известнейших компаний российского оборонного сектора, на которую санкции не были наложены — «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим в мире поставщиком титана и на 25% принадлежит корпорации «Ростех», крупнейшей в военно-промышленном комплексе рф.

Reuters предполагает, что одна из причин такого шага заключается в том, что у «ВСМПО-Ависма» есть дочерние компании в США, Швейцарии и Великобритании.

Сообщается, что предприятие поставляет сырье, в частности для изготовления самолетов Су-34, которые использовались в войне в Украине.

После того как Reuters передал перечень из российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, против части из них санкции все же были введены.

В то же время, топ-руководство этих предприятий преимущественно избежало ограничений.

К примеру, санкции были введены против генерального директора «Конструкторского бюро машиностроения» Сергея Питикова. Его предприятие занимается, в частности, изготовлением ракет «Точка-У», которыми был обстрелян железнодорожный вокзал в Краматорске.

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Економічна Правда По материалам:

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