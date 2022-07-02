Reuters назвал избежавших санкций продавцов оружия в рф — Finance.ua
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Reuters назвал избежавших санкций продавцов оружия в рф

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Торговцы оружием смогли избежать санкций Запада после начала военного вторжения россии в Украину.
Как пишет Украинская правда со ссылкой на материал Reuters, речь идет о 14 российских оборонных предприятиях и около 30 руководителях.
В этот перечень попал бывший министр транспорта рф, крупнейший акционер концерна «Калашников» Алан Лушников, он пока не находится под западными санкциями.
Сам концерн с 2014 года находится под санкциями США из-за аннексии Крыма, а в этом году к ним присоединились ЕС и Великобритания. «Калашников» отвечает за 95% российского производства ручных пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого стрелкового оружия.
По данным Reuters, санкции не коснулись концерна «Алмаз-Антей», специализирующегося на производстве ракет и противоракетных систем.
Гендиректор этой компании Ян Новиков до сих пор не находится под санкциями, в то время как против предприятия введены санкции США, ЕС и Британии.
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Еще одной компанией, которой удалось обойти санкции Запада, является «Завод имени Дегтярева», производящий пулеметы, противотанковое и противовоздушное оружие для российской армии.
Также санкции не коснулись Климовского специализированного патронного завода и Новосибирского стрелкового завода, производящего магазины для автоматов Калашникова и пистолетов.
Одна из известнейших компаний российского оборонного сектора, на которую санкции не были наложены — «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим в мире поставщиком титана и на 25% принадлежит корпорации «Ростех», крупнейшей в военно-промышленном комплексе рф.
Reuters предполагает, что одна из причин такого шага заключается в том, что у «ВСМПО-Ависма» есть дочерние компании в США, Швейцарии и Великобритании.

Технический дефолт — что это значит для России

Сообщается, что предприятие поставляет сырье, в частности для изготовления самолетов Су-34, которые использовались в войне в Украине.
После того как Reuters передал перечень из российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, против части из них санкции все же были введены.
В то же время, топ-руководство этих предприятий преимущественно избежало ограничений.
К примеру, санкции были введены против генерального директора «Конструкторского бюро машиностроения» Сергея Питикова. Его предприятие занимается, в частности, изготовлением ракет «Точка-У», которыми был обстрелян железнодорожный вокзал в Краматорске.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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