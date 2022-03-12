Rehau прекращает работу в россии — Finance.ua

Rehau прекращает работу в россии
Сегодня 15:30 — Фондовый рынок Rehau прекращает работу в россии
Немецкий производитель оконного профиля, водяного теплого пола и труб отопления Rehau сообщил о прекращении деятельности в России.
Об этом сообщается на сайте компании.
Причина в войне, развязанной россией в Украине.
«Rehau решительно осуждает нападение на Украину и всех, кто к этому причастен. Это война против человечества, нашей свободы и мира в Европе. Компания будет уделять первостепенное внимание безопасности своих коллег и их семей в Украине и тем, кто покидает страну», — говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день