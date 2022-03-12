Rehau прекращает работу в россии — Finance.ua

Rehau прекращает работу в россии

Сегодня 15:30 — Фондовый рынок

Rehau прекращает работу в россии

Немецкий производитель оконного профиля, водяного теплого пола и труб отопления Rehau сообщил о прекращении деятельности в России.

Об этом сообщается на сайте компании.

Причина в войне, развязанной россией в Украине.

«Rehau решительно осуждает нападение на Украину и всех, кто к этому причастен. Это война против человечества, нашей свободы и мира в Европе. Компания будет уделять первостепенное внимание безопасности своих коллег и их семей в Украине и тем, кто покидает страну», — говорится в сообщении.

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