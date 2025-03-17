Регулятор обновил процедуру авторизации финансовых учреждений: причины — Finance.ua
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Регулятор обновил процедуру авторизации финансовых учреждений: причины

Финтех и Карты
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Регулятор обновил процедуру авторизации финансовых учреждений: причины
Регулятор обновил процедуру авторизации финансовых учреждений: причины
Национальный банк Украины с 18 марта обновляет подход к процедурам авторизации небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Это сделано с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины и расширения перечня видов деятельности, которые платежные учреждения вправе совмещать с деятельностью по предоставлению финансовых платежных услуг», — говорится в сообщении.
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Изменения, в частности, касаются:
  • расширения перечня признаков небезупречной деловой репутации физического лица/юридического лица, связанных с соблюдением требований законодательства Украины и публичного порядка с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины;
  • установления обязанности поставщика финансовых услуг провести проверку руководителей, главных бухгалтеров, ключевых лиц, владельцев существенного участия относительно их соответствия требованиям касательно деловой репутации, которые определены в Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг, и условия ведения ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, с учетом внесенных изменений относительно признаков небезупречной деловой репутации;
  • выдачи разрешения платежным учреждениям, имеющим право на открытие, обслуживание и закрытие платежных счетов, предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги в соответствии с требованиями законодательства Украины в сфере электронных доверительных услуг;
  • уточнения распределения полномочий комитетов Национального банка;
  • усовершенствование других авторизационных требований.
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По материалам:
Finance.ua
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