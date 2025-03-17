Регулятор обновил процедуру авторизации финансовых учреждений: причины — Finance.ua

Регулятор обновил процедуру авторизации финансовых учреждений: причины Сегодня 16:15 — Финтех и Карты

Регулятор обновил процедуру авторизации финансовых учреждений: причины

Национальный банк Украины с 18 марта обновляет подход к процедурам авторизации небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Это сделано с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины и расширения перечня видов деятельности, которые платежные учреждения вправе совмещать с деятельностью по предоставлению финансовых платежных услуг», — говорится в сообщении.

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Изменения, в частности, касаются:

расширения перечня признаков небезупречной деловой репутации физического лица/юридического лица, связанных с соблюдением требований законодательства Украины и публичного порядка с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины;

установления обязанности поставщика финансовых услуг провести проверку руководителей, главных бухгалтеров, ключевых лиц, владельцев существенного участия относительно их соответствия требованиям касательно деловой репутации, которые определены в Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг, и условия ведения ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, с учетом внесенных изменений относительно признаков небезупречной деловой репутации;

выдачи разрешения платежным учреждениям, имеющим право на открытие, обслуживание и закрытие платежных счетов, предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги в соответствии с требованиями законодательства Украины в сфере электронных доверительных услуг;

уточнения распределения полномочий комитетов Национального банка;

усовершенствование других авторизационных требований.

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