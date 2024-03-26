Разработчики из Китая запустили самый быстрый в мире мобильный 10G интернет — Finance.ua

Разработчики из Китая запустили самый быстрый в мире мобильный 10G интернет 26.03.2024, 01:26 — Технологии&Авто

Разработчики из Китая запустили самый быстрый в мире мобильный 10G интернет

Шанхайский район Янпу стал первым по внедрению сверхскоростного мобильного интернета, предложив новый стандарт соединения со скоростью 10 Гбит/сек.

Реализация пилотного «10G-района» с самым быстрым в мире интернет-соединением, достигающим скорости 10 Гбит/сек, возможна благодаря внедрению технологии 50G-PON в рамках нового сервиса F5G-A. Он обеспечивает мгновенное подключение к облачным сервисам и доступ к широкому спектру контента.

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С помощью подобного интернета можно скачать двухчасовой фильм с разрешением 8K объемом в 90 ГБ всего за 72 секунды, тогда как стандартный гигабитный интернет способен обработать такой запрос за 12 минут.

Инициатива, реализуемая в Шанхае, заложила основу для создания концепции «15-минутного городского круга», которая должна обеспечить доступность всех ключевых услуг и удобств в пределах пешей доступности для жителей.

noworries По материалам:

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