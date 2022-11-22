Разработчики Cardano работают над запуском нового блокчейн-проекта, ориентированного на конфиденциальность — Finance.ua

Разработчики Cardano работают над запуском нового блокчейн-проекта, ориентированного на конфиденциальность Сегодня 22:29 — Финтех и Карты

Разработчики Cardano работают над запуском нового блокчейн-проекта, ориентированного на конфиденциальность

Основатель Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон заявил, выступая на мероприятии ScotFes, что разработчики Input Output Global (IOG) готовятся к запуску Midnight, нового блокчейна с внутренним альткоином. Новый проект направлен на защиту конфиденциальности пользователя.

Согласно слайду, который Хоскинсон продемонстрировал на сцене, Midnight — это блокчейн, ориентированный на защиту конфиденциальных коммерческих и персональных данных.

Миссия блокчейна состоит в том, чтобы «создать систему, которая даст людям фундаментальные свободы объединения, коммерции и самовыражения».

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Midnight разрабатывается для предоставления пользователям автономии и контроля над обработкой их данных.

В дополнение к обеспечению конфиденциальности для пользователей, Midnight также строится с возможностями использования смарт-контрактов, которые позволят разработчикам быстро создавать и развертывать ориентированные на конфиденциальность DApps (децентрализованные приложения), используя множество языков программирования.

Чарльз Хоскинсон также сообщил, что разработчики планируют интегрировать Midnight в Cardano и вознаградить операторов стейкпулов новой криптовалютой.

«Мы возьмем эту виртуальную машину Midnight и запустим ее в качестве сайдчейна Cardano...», — заявил Хоскинсон.

cryptomisto По материалам:

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