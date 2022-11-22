Аналитик рассказал, что ждет криптовалютный рынок в конце 2022 года — Finance.ua

Аналитик рассказал, что ждет криптовалютный рынок в конце 2022 года 22.11.2022, 00:28 — Финтех и Карты

Аналитик рассказал, что ждет криптовалютный рынок в конце 2022 года

Исходя из торговой истории флагманского криптовалютного актива, Bitcoin может оказаться на пороге серьезного дна.

Такое мнение высказал криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн на своем YouTube-канале.

«Существует много циклических индикаторов для Bitcoin, которые, вероятно, появятся довольно скоро, не правда ли? У нас было глубокое дно на рынке криптовалютных активов в конце 2014 года, но активы пролились кровью в 2015 году. В конце 2018 у нас было также глубокое дно. Потенциально мы можем увидеть еще одно большое дно на криптовалютном рынке в конце 2022 или начале 2023 года», — сказал он.

По словам криптостратега, цифровые активы достигают дна примерно через год после начала медвежьего рынка.

«Нужна не только ценовая капитуляция, но и временная. В 2013 году это заняло больше года — около 14 месяцев, прежде чем дно было фактически достигнуто», — отметил эксперт.

Коуэн добавил, что одним из явных признаков того, что дно может быть достигнуто, будет падение общей рыночной капитализации 125 крупнейших криптовалют более чем на 20% от текущих уровней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

cryptomisto По материалам:

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