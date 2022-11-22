Аналитик рассказал, что ждет криптовалютный рынок в конце 2022 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитик рассказал, что ждет криптовалютный рынок в конце 2022 года

Финтех и Карты
18
Аналитик рассказал, что ждет криптовалютный рынок в конце 2022 года
Аналитик рассказал, что ждет криптовалютный рынок в конце 2022 года
Исходя из торговой истории флагманского криптовалютного актива, Bitcoin может оказаться на пороге серьезного дна.
Такое мнение высказал криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн на своем YouTube-канале.
«Существует много циклических индикаторов для Bitcoin, которые, вероятно, появятся довольно скоро, не правда ли? У нас было глубокое дно на рынке криптовалютных активов в конце 2014 года, но активы пролились кровью в 2015 году. В конце 2018 у нас было также глубокое дно. Потенциально мы можем увидеть еще одно большое дно на криптовалютном рынке в конце 2022 или начале 2023 года», — сказал он.

Читайте также: Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По словам криптостратега, цифровые активы достигают дна примерно через год после начала медвежьего рынка.
«Нужна не только ценовая капитуляция, но и временная. В 2013 году это заняло больше года — около 14 месяцев, прежде чем дно было фактически достигнуто», — отметил эксперт.
Коуэн добавил, что одним из явных признаков того, что дно может быть достигнуто, будет падение общей рыночной капитализации 125 крупнейших криптовалют более чем на 20% от текущих уровней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.