Растут ли зарплаты в США: Bank of America оценил финансовое положение потребителей — Finance.ua

Растут ли зарплаты в США: Bank of America оценил финансовое положение потребителей Сегодня 14:38

Растут ли зарплаты в США: Bank of America оценил финансовое положение потребителей

Потребители в США все еще находятся в «довольно хорошем положении», и их зарплаты растут. Такую динамику видят в Bank of America даже несмотря на то, что Федеральная резервная система продолжает изымать избыточную ликвидность из системы.

Об этом заявил главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойниган на ежегодной встрече на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Однако экономика США также может попасть в легкую рецессию позже в этом или в следующем году, добавил Мойниган.

«Потребители тратят средства, их зарплаты растут, и, честно говоря, есть еще много стимулов... Выплаты социального страхования также растут высокими темпами. Такие выплаты только увеличивают средства, которые потребители смогут потратить», — сказал Мойнихан Reuters.

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Однако экономика США также может попасть в легкую рецессию позже в этом или в следующем году, добавил Мойниган. При этом для остальных стран мира банк прогнозирует рост.

Крупнейшие банки Уолл-стрит накопили больше средств на «черный день», чтобы подготовиться к возможной рецессии. В то же время они проявляют осторожность относительно прогнозирования роста доходов из-за неопределенной экономики.

Мойниган также отметил, что впервые за долгое время ставки по депозитам несколько снизились.

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