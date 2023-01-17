Растут ли зарплаты в США: Bank of America оценил финансовое положение потребителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Растут ли зарплаты в США: Bank of America оценил финансовое положение потребителей

104
Растут ли зарплаты в США: Bank of America оценил финансовое положение потребителей
Растут ли зарплаты в США: Bank of America оценил финансовое положение потребителей
Потребители в США все еще находятся в «довольно хорошем положении», и их зарплаты растут. Такую динамику видят в Bank of America даже несмотря на то, что Федеральная резервная система продолжает изымать избыточную ликвидность из системы.
Об этом заявил главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойниган на ежегодной встрече на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Однако экономика США также может попасть в легкую рецессию позже в этом или в следующем году, добавил Мойниган.
«Потребители тратят средства, их зарплаты растут, и, честно говоря, есть еще много стимулов... Выплаты социального страхования также растут высокими темпами. Такие выплаты только увеличивают средства, которые потребители смогут потратить», — сказал Мойнихан Reuters.
Читайте также
Однако экономика США также может попасть в легкую рецессию позже в этом или в следующем году, добавил Мойниган. При этом для остальных стран мира банк прогнозирует рост.
Крупнейшие банки Уолл-стрит накопили больше средств на «черный день», чтобы подготовиться к возможной рецессии. В то же время они проявляют осторожность относительно прогнозирования роста доходов из-за неопределенной экономики.
Мойниган также отметил, что впервые за долгое время ставки по депозитам несколько снизились.
По материалам:
finance.yahoo.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.