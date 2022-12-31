Как война повлияла на потребительские паттерны украинцев (исследование) — Finance.ua
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Как война повлияла на потребительские паттерны украинцев (исследование)

Личные финансы
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Как война повлияла на потребительские паттерны украинцев (исследование)
Как война повлияла на потребительские паттерны украинцев (исследование)
Только 18% украинцев могут себе позволить покупать более дорогие бренды.
Об этом свидетельствует исследование потребительского поведения украинцев, проведенное компанией Gradus Research.
Обстоятельства, вызванные войной, в которых оказались украинцы, толкают их к еще большей рациональности в потреблении. Нехватка работы (37% населения остаются нетрудоустроенными) и снижение уровня доходов, о котором заявляют 78% граждан, заставляют их покупать более дешевые бренды (64% опрошенных). При этом почти пятая часть населения (18%) может позволить себе покупать более дорогие бренды. Большинство потребителей планируют покупки заблаговременно (76%), и только 15% людей принимают решение о покупке продукта конкретно в точке реализации, то есть покупают его спонтанно.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research

Значение брендов

54% опрошенных потребителей при совершении покупки обращают особое внимание на бренд.
Другая треть населения (33%) утверждает, что после начала полномасштабной войны россии против Украины бренд товара не имеет для них никакого значения.
55% тех, кто продолжает покупать знакомые бренды, делают это из-за положительного опыта от покупки товаров именно этих брендов.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research

Спрос на украинские бренды стабильно растет

Поддержка украинских производителей — важный фактор выбора для большинства украинцев с начала полномасштабной войны россии против Украины. В настоящее время 69% опрошенных украинцев заявляют, что намеренно выбирают продукцию украинских брендов.
А 56% начавших покупать новые бренды во время войны делают это, чтобы поддержать украинских производителей.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
Анализируя ключевые изменения в поведении украинских потребителей, четко просматривается сознательное намерение граждан поддержать страну и экономику, выбрав товары локальных брендов. И даже необходимость экономить не останавливает их перед покупкой любимых товаров в привычных местах продаж, еще раз доказывая, что бренд сейчас важен как никогда — даже важнее, чем был до войны. Люди планируют покупки, поэтому важно попадать в их план/список и не рассчитывать на спонтанное решение у полки", — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.
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По материалам:
Finance.ua
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