Растаможка авто в «Дія»: Минцифры назвало возможные сроки запуска — Finance.ua
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Растаможка авто в «Дія»: Минцифры назвало возможные сроки запуска

Личные финансы
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Растаможка авто в «Дія»: Минцифры назвало возможные сроки запуска
Растаможка авто в «Дія»: Минцифры назвало возможные сроки запуска
В Министерстве цифровой трансформации рассчитывают уже в первой половине 2023 года предоставить возможность украинцам растаможить авто в «Дія».
Об этом в интервью рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
«Команда Минцифры вместе с партнерами обновляет концепцию с учетом замечаний народных депутатов. Мы продолжаем работу над тем, чтобы эта услуга (растаможка авто. — Ред.) была реализована. Надеюсь, что уже в первой половине этого года мы сможем запустить растаможку в „Дія“, чтобы люди могли использовать этот инструмент», — отметил он.
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Баник напомнил, что министерство также запустило бета-тестирование услуги по замене водительского удостоверения в «Дія». Оно продлится около двух недель.
«За это время планируем протестировать инструмент и ввести определенные обновления, которые, например, позволят заменить права не только с ID-картой, но и загранпаспортом или видом на постоянное или временное проживание для иностранцев. Также хотим открыть возможность пользоваться цифровыми правами без пластикового удостоверения», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной таможенной службой подготовили изменения к законодательной базе относительно нового механизма растаможки авто, а также разработали новый калькулятор таможенной пошлины;
  • в рамках нового законодательства основными параметрами при растаможке авто будут год выпуска, тип и объем двигателя. Расчет таможенной пошлины будет происходить с помощью «Дія».
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По материалам:
Укрінформ
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