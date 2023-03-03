Растаможка авто в «Дія»: Минцифры назвало возможные сроки запуска — Finance.ua

Растаможка авто в «Дія»: Минцифры назвало возможные сроки запуска Сегодня 15:03 — Личные финансы

Растаможка авто в «Дія»: Минцифры назвало возможные сроки запуска

В Министерстве цифровой трансформации рассчитывают уже в первой половине 2023 года предоставить возможность украинцам растаможить авто в «Дія».

Об этом в интервью рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

«Команда Минцифры вместе с партнерами обновляет концепцию с учетом замечаний народных депутатов. Мы продолжаем работу над тем, чтобы эта услуга (растаможка авто. — Ред.) была реализована. Надеюсь, что уже в первой половине этого года мы сможем запустить растаможку в „Дія“, чтобы люди могли использовать этот инструмент», — отметил он.

Баник напомнил, что министерство также запустило бета-тестирование услуги по замене водительского удостоверения в «Дія». Оно продлится около двух недель.

«За это время планируем протестировать инструмент и ввести определенные обновления, которые, например, позволят заменить права не только с ID-картой, но и загранпаспортом или видом на постоянное или временное проживание для иностранцев. Также хотим открыть возможность пользоваться цифровыми правами без пластикового удостоверения», — добавил он.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной таможенной службой подготовили изменения к законодательной базе относительно нового механизма растаможки авто, а также разработали новый калькулятор таможенной пошлины;

в рамках нового законодательства основными параметрами при растаможке авто будут год выпуска, тип и объем двигателя. Расчет таможенной пошлины будет происходить с помощью «Дія».



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Укрінформ По материалам:

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