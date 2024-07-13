Раскрыты детали новой Honda Prelude 2025 (фото) — Finance.ua
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Раскрыты детали новой Honda Prelude 2025 (фото)

Технологии&Авто
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Раскрыты детали новой Honda Prelude 2025 (фото)
Раскрыты детали новой Honda Prelude 2025 (фото), Фото: Honda
Культовое купе Honda Prelude возвращается на рынок. Спортивная модель поступит в продажу в Европе с 2025 года.
Это официально подтвердил главный инженер корпорации Томоюки Юмагами в интервью британскому изданию Auto Express.
Через несколько дней на Фестивале скорости в британском Гудвуде публике покажут финальный серийный прототип Honda Prelude 2025. Впрочем, он мало чем отличается внешне от прошлогоднего концепта.
Фото: Honda
Фото: Honda
Новая Honda Prelude отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом», изогнутой линией крыши и короткой крышкой багажника. У нее тоненькая диодная оптика и заостренный задний спойлер. Прототип получил 20-дюймовые колеса.
Известно, что длина авто составляет примерно 4,5 м, а платформу для него позаимствовали у Honda Civic. Салон Honda Prelude 2025 года пока держат в секрете.
Зато раскрыты детали силовой установки купе, которой также поделится Honda Civic. Автомобиль будет гибридом с 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. У Civic ее отдача составляет 184 л. с., однако Honda Prelude будет более мощной. А вот заряженный вариант Type R пока под вопросом.
Фото: Honda
Фото: Honda
Также отмечается, что к купе будет отличная управляемость и неплохая приспособленность к дальним путешествиям. Цена Honda Prelude составит примерно 35−45 тыс. фунтов стерлингов ($45 000 — 57 700).
Напомним, что купе Honda Prelude выпускалось с 1978 по 2001 год. Всего создали пять поколений недорогой переднеприводной модели.
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По материалам:
Фокус
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