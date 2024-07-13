Раскрыты детали новой Honda Prelude 2025 (фото) — Finance.ua

Раскрыты детали новой Honda Prelude 2025 (фото) 13.07.2024, 02:09 — Технологии&Авто

Раскрыты детали новой Honda Prelude 2025 (фото), Фото: Honda

Культовое купе Honda Prelude возвращается на рынок. Спортивная модель поступит в продажу в Европе с 2025 года.

Это официально подтвердил главный инженер корпорации Томоюки Юмагами в интервью британскому изданию Auto Express.

Через несколько дней на Фестивале скорости в британском Гудвуде публике покажут финальный серийный прототип Honda Prelude 2025. Впрочем, он мало чем отличается внешне от прошлогоднего концепта.

Фото: Honda

Новая Honda Prelude отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом», изогнутой линией крыши и короткой крышкой багажника. У нее тоненькая диодная оптика и заостренный задний спойлер. Прототип получил 20-дюймовые колеса.

Известно, что длина авто составляет примерно 4,5 м, а платформу для него позаимствовали у Honda Civic. Салон Honda Prelude 2025 года пока держат в секрете.

Зато раскрыты детали силовой установки купе, которой также поделится Honda Civic. Автомобиль будет гибридом с 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. У Civic ее отдача составляет 184 л. с., однако Honda Prelude будет более мощной. А вот заряженный вариант Type R пока под вопросом.

Фото: Honda

Также отмечается, что к купе будет отличная управляемость и неплохая приспособленность к дальним путешествиям. Цена Honda Prelude составит примерно 35−45 тыс. фунтов стерлингов ($45 000 — 57 700).

Напомним, что купе Honda Prelude выпускалось с 1978 по 2001 год. Всего создали пять поколений недорогой переднеприводной модели.

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Фокус По материалам:

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