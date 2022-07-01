Рада ввела новые основания для увольнения работников: по каким причинам могут уволить без согласия — Finance.ua
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Рада ввела новые основания для увольнения работников: по каким причинам могут уволить без согласия

Личные финансы
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Верховная Рада ввела на время действия военного положения дополнительные основания для увольнения сотрудников по инициативе собственников.
За принятие законопроекта № 7251 в целом проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226.
Среди дополнительных оснований для увольнения во время военного положения:
  • невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий;
  • отсутствие сотрудника на работе и информации о причинах его отсутствия на протяжении 4 месяцев.
«В связи с активными боевыми действиями на территории Украины и уничтожением имущества предприятий, учреждений, организаций, дальнейшее ведение их деятельности часто становится невозможным», — таким образом авторы инициативы обосновывают предлагаемое нововведение.
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Также на время действия военного или чрезвычайного положения предлагается установить, что все уведомления и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут осуществляться и вестись в электронной форме с использованием технических средств электронных коммуникаций или путем отправки электронных носителей, на которых записан этот документ.
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Согласно документу, приостановление действия трудового договора в связи с военной агрессией против Украины необходимо оформлять приказом (распоряжением) работодателя, в котором указывать информацию о причинах и сроке приостановления трудового договора, количестве и категории работников, к которым это может относиться, условиях возобновления действия трудового договора.
Приказ о приостановлении действия трудового договора работодатель должен направлять на согласование с военно-гражданской администрацией.
Кроме этого, сокращается срок дополнительного отпуска для участников боевых действий с 14 до 7 календарных дней.
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По материалам:
Українські Новини
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