Рада ввела новые основания для увольнения работников: по каким причинам могут уволить без согласия — Finance.ua

Рада ввела новые основания для увольнения работников: по каким причинам могут уволить без согласия Сегодня 16:00 — Личные финансы

Верховная Рада ввела на время действия военного положения дополнительные основания для увольнения сотрудников по инициативе собственников.

За принятие законопроекта № 7251 в целом проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226.

Среди дополнительных оснований для увольнения во время военного положения:

невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий;

отсутствие сотрудника на работе и информации о причинах его отсутствия на протяжении 4 месяцев.

«В связи с активными боевыми действиями на территории Украины и уничтожением имущества предприятий, учреждений, организаций, дальнейшее ведение их деятельности часто становится невозможным», — таким образом авторы инициативы обосновывают предлагаемое нововведение.

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Также на время действия военного или чрезвычайного положения предлагается установить, что все уведомления и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут осуществляться и вестись в электронной форме с использованием технических средств электронных коммуникаций или путем отправки электронных носителей, на которых записан этот документ.

Согласно документу, приостановление действия трудового договора в связи с военной агрессией против Украины необходимо оформлять приказом (распоряжением) работодателя, в котором указывать информацию о причинах и сроке приостановления трудового договора, количестве и категории работников, к которым это может относиться, условиях возобновления действия трудового договора.

Приказ о приостановлении действия трудового договора работодатель должен направлять на согласование с военно-гражданской администрацией.

Кроме этого, сокращается срок дополнительного отпуска для участников боевых действий с 14 до 7 календарных дней.

Українські Новини По материалам:

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