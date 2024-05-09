Рада уволила Сольского с должности министра агрополитики — Finance.ua

Рада уволила Сольского с должности министра агрополитики Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата, сообщил в Telegram заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Парламент уволил Николая Сольского с должности министра аграрной политики. За — 273», — написал он.

В апреле детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями на Сумщине общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га. По данным САП, в состав преступной группы, которую возглавлял бывший глава аграрного комитета Верховной Рады — министр Николай Сольский, входили топ-чиновники органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов.

Сольский заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. По его словам, обстоятельства дела касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в том числе военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом.

25 апреля Сольский подал заявление на отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия. 26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении министра агрополитики и продовольствия Николая Сольского, назначив залог в размере 75,7 млн. В тот же день при Сольском внесли соответствующий залог.

В четверг, 9 мая, стало известно, что Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в отношении заместителя министра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича, подозреваемого в завладении землей. Его отправили под стражу до 7 июля, включая альтернативный залог в 20 млн 276 тыс. грн.

УНІАН По материалам:

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