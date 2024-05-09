Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению — Finance.ua

Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению
Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.
За отставку министра проголосовали 272 депутата.
9 мая в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова. Сам Кубраков заявил, что глава правительства и фракция «Слуга народа» не обсуждали с ним решения о его отставке.
Народные депутаты из «Слуги народа» на заседании фракции 8 мая решили разделить Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства и уволить Кубракова.
Парламентский комитет по организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, принимавший участие в заседании фракции СН.
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