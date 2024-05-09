Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению — Finance.ua

Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Сегодня 11:40

Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За отставку министра проголосовали 272 депутата.

9 мая в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова. Сам Кубраков заявил, что глава правительства и фракция «Слуга народа» не обсуждали с ним решения о его отставке.

Народные депутаты из «Слуги народа» на заседании фракции 8 мая решили разделить Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства и уволить Кубракова.

Парламентский комитет по организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, принимавший участие в заседании фракции СН.

Фінансовий клуб По материалам:

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