Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине — Finance.ua

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

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Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Верховная Рада 22 мая приняла законопроект о продлении всеобщей мобилизации. Она продлится как минимум еще 90 дней — до 23 августа. Кроме того, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 еще на 90 суток.

Об этом свидетельствует решение парламента.

Соответствующий законопроект № 7390 «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации» внес в Верховную раду Президент Владимир Зеленский 18 мая.

Объемы и очередность мобилизации определяются в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

забронированные на период мобилизации и на военное время;

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также во время военного положения не могут мобилизовать:

получателей профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования;

научных и научно-педагогических сотрудников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС из числа военнослужащих, сотрудников, привлеченных к проведению АТО/ООС предприятий и т.д.

В условиях военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы.

Какие предусмотрены ограничения:

усиление охраны объектов государственного значения, критической инфраструктуры;

трудовая повинность;

принудительное отчуждение имущества;

комендантский час;

особый режим въезда и выезда;

ограничение свободы передвижения;

проверка документов у граждан, досмотр автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;

запрет на митинги и массовые мероприятия;

запрет антиукраинских политических партий или организаций;

запрет на торговлю оружием, химическими и ядовитыми веществами, алкоголем;

запрет военнообязанным изменять место жительства и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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