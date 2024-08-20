Рада приняла законопроект о статусе украинских военных, воюющих на Курщине — Finance.ua
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Рада приняла законопроект о статусе украинских военных, воюющих на Курщине

Казна и Политика
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Рада приняла законопроект о статусе украинских военных, воюющих на Курщине
Рада приняла законопроект о статусе украинских военных, воюющих на Курщине
Верховная Рада во вторник, 20 августа, приняла в целом законопроект № 11 483 о статусе военных, воюющих на территории россии.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Он рассказал, что за принятие документа проголосовал 321 парламентарий.
Законопроект предусматривает соцзащиту для военных и представителей правоохранительных органов, выполняющих свой долг за пределами Украины, в частности, на территории страны-агрессора.

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Это означает, что воины Сил обороны, которые сейчас находятся в Курской области, получат такие же выплаты и преференции, как и воюющие на передовой.
Напомним, в мае Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

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По материалам:
Слово і Діло
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