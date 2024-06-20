Рада приняла законопроект о реформе БЭБ — Finance.ua

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Рада приняла законопроект о реформе БЭБ

Казна и Политика
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Рада приняла законопроект о реформе БЭБ
Рада приняла законопроект о реформе БЭБ
Верховная Рада в четверг, 20 июня, приняла в целом законопроект № 10 439 о внесении изменений в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» относительно усовершенствования работы Бюро.
Об этом сообщает Эспрессо.
За соответствующий законопроект проголосовали 239 народных депутатов.
Ранее сегодня комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике одобрил ко второму чтению финальную версию законопроекта о реформе БЭБ. Об этом сообщил член комитета, народный депутат Ярослав Железняк.
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За соответствующее решение проголосовали 20 членов комитета.
«Редакция закона сейчас отвечает требованиям международных партнеров, бизнеса и общественности», — добавил Железняк.
По его словам, теперь в проекте закона предусмотрено, что:
  • нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из 6 членов, где половина — международные эксперты с правом решающего голоса)
  • переаттестация проводится комиссией, где 6 — от новоизбранного директора БЭБ и 6 — от международных партнеров, но по предложению украинской бизнес-среды
  • так же три следующих года будут работать кадровые комиссии: 6 — от БЭБ, 6 — от партнеров по предложению украинского бизнеса
  • гарантирована независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАПК
По материалам:
Espreso.tv
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