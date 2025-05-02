Рада приняла закон о прослеживаемости водных биоресурсов: что это даст — Finance.ua

Рада приняла закон о прослеживаемости водных биоресурсов: что это даст
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении прослеживаемости водных биоресурсов и/или продукции, произведенной из водных биоресурсов (№ 9545).
«Этот закон — еще один шаг на пути к евроинтеграции. Он предотвращает незаконный лов рыбы и предусматривает рациональное использование и охрану водных биоресурсов. Убежден: этот закон не только обеспечит население высококачественными продуктами, производимыми из водных биоресурсов, но и будет стимулировать развитие экономического потенциала отрасли», — прокомментировал принятие аграрной политики.
Он отметил, что в законопроекте определены основные правовые, экономические и организационные основы обеспечения прослеживаемости водных биоресурсов и продукции, произведенной из водных биоресурсов, находящихся в обращении на территории Украины, а также те, что ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины и/или вывозятся (пересылаются) из нее.
Документ призван обеспечить постоянное управление водными биоресурсами, предотвращать незаконное, неподотчетное, нерегулируемое рыболовство, способствовать сохранению, рациональному использованию и охране водных биоресурсов, а также защите прав и экономических интересов субъектов хозяйствования.
Кроме того, в национальное законодательство внедряются документы, наличие которых обязательно для таможенного оформления прослеживаемых водных биоресурсов и/или продукции из них во время экспортно-импортных операций и реэкспорта, а именно: сертификатов отлова (Catch Certificate) и реэкспорта (Re-export Certificate) и/или продукции, произведенной из водных биоресурсов.
Что это даст
Закон позволит создать предпосылки для обеспечения устойчивого управления водными биоресурсами и увеличения экономического потенциала страны;
- предотвратить незаконное, неподотчетное, нерегулируемое рыболовство;
- обеспечить сохранность, рациональное использование, воспроизводство и охрану водных биоресурсов;
- содействовать защите прав и экономических интересов хозяйствующих субъектов и минимизации коррупционных рисков;
- устранить барьеры для свободной торговли с Европейским Союзом;
- обеспечить население высококачественными продуктами, произведенными из водных биоресурсов.
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