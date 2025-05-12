путин хочет стамбульской капитуляции Украины, — ISW Сегодня 14:33

путин заявил о желании возобновить прямые переговоры между россией и Украиной на основе проектов стамбульских протоколов 2022 года. Эти неподписанные документы фактически подразумевают капитуляцию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW ).

путин выступил после предложения США, Украины и ЕС о 30-дневном перемирии с 12 мая. Российская сторона отклонила это предложение и настаивает на переговорах с 15 мая.

Помощник путина Юрий Ушаков сообщил, что в скором времени будет объявлен состав российской делегации для переговоров в Стамбуле, и заявил, что диалог должен учитывать предыдущие проекты.

Условия, приравненные к капитуляции

россия требует нейтрального статуса Украины, отказа от вступления в НАТО и запрета на размещение иностранных войск. Также предполагаются жесткие ограничения на численность ВСУ: не более 85 тысяч солдат, 342 танка и 519 артиллерийских систем. Радиус действия украинских ракет должен составлять не более 40 км, что позволит российским силам разворачиваться без угроз ударов.

Такие требования выдвигались в начале войны, когда россия активно наступала. Сейчас кремль возвращается к тем же условиям, несмотря на неудачи на фронте, отмечают в Институте изучения войны.

путин отверг общее предложение о перемирии, продолжая настаивать на полной капитуляции Украины. Он требует устранения «коренных причин» войны, среди которых кремль называет расширение НАТО и «дискриминацию» русскоговорящего населения в Украине. При этом россия не предлагает зеркальных ограничений собственной армии.

Таким образом москва пытается затянуть переговоры и продолжить наступательные действия под прикрытием дипломатии, пишет ISW.

путин усиливает активность в западных СМИ, чтобы представить условия капитуляции как разумные. Он рассчитывает на влияние на общественное мнение и на будущую администрацию США. Эти действия направлены на подрыв единства между Украиной, США и Европой в вопросе перемирия.

В то же время россия продолжает атаковать позиции ВСУ и готовится к дальнейшей агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам 15 мая в Турции. Он подчеркнул, что ждет путина в Анкаре, но ожидает согласия россии на всеобщее перемирие, предложенное США, Украиной и ЕС.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал идею переговоров, отметив, что перемирие создаст условия для настоящего мира.

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