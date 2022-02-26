ПриватБанк вводит кредитные каникулы по кредитным картам физлиц — Finance.ua

В условиях военного положения в стране и для поддержки клиентов в этот непростой период ПриватБанк с 1 марта 2022 г. вводит кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам.
Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карта Универсальная, Карта Универсальная Gold и премиальные карты.
Кредитные каникулы будут действовать и по картам, которые имели просрочку обязательств на срок до 90 дней включительно. На период Кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию.
Процесс перевода клиентов в льготные условия договора будет происходить в автоматическом режиме поэтапно. Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получают в Приват24 и на специальной странице сайта https://privatbank.ua.
Мы обязательно будем держать вас в курсе всех новостей о работе банка в это время.