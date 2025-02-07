Прощальный «подарок» Байдена москве обвалил цены на российскую нефть Сегодня 12:12

Прощальный «подарок» Байдена москве обвалил цены на российскую нефть

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в последние дни своей работы ввела жесткие санкции против россии. Эти ограничения обвалили цены на российскую нефть.

Как пишет The Moscow Times , после этого решения цена сорта Urals упала ниже $60 за баррель. Размер дисконта составил $15,7, что оказалось самым большим показателем с мая 2024 года.

В российском Минэкономразвития прогнозировали, что в базовом сценарии ожидается цена на уровне $69,7 за баррель. И этот прогноз лег в базу федерального бюджета рф на 2025 год.

«Прогноз российскому правительству поломали введенные 10 января санкции против более 180 танкеров, десятков нефтетрейдинговых и страховых, а также двух добывающих компаний — „Газпром нефти“ и „Сургутнефтегаза“. Выведя из строя многие суда, доставлявшие российскую нефть из Арктики и с Дальнего Востока, эти санкции привели, в частности, к скачку стоимости фрахта в несколько раз, поскольку судов, не входивших в черные списки, стало не хватать. В результате разница между стоимостью нефти в российских портах отправки и портах доставки в Индии увеличилась, по данным Argus Media, до $13 за баррель; это также самый высокий показатель с прошлого мая», — говорится в материале.

Отмечается, что сейчас, когда рф столкнулась с нехваткой танкеров и ростом стоимости фрахта, продажи российской нефти в Азию с поставкой в ​​марте застопорились. Аналитические компании прогнозируют, что сокращение поставок в Индию может достичь 500 000 баррелей в сутки, а это более трети индийского импорта нефти из рф.

УНІАН По материалам:

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