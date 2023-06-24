Производство автомобилей в мире выросло на 7% — Finance.ua

Производство автомобилей в мире выросло на 7% Сегодня 04:00 — Технологии&Авто

Производство автомобилей в мире выросло на 7%

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в I кв. 2023 г. глобальным автопромом было произведено более 21,6 млн автотранспортных средств.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако все еще сохраняется отставание от доковидного 2019 г. (-7%).

Из этого количества легковых автомобилей произведено 15,4 млн ед. (+8% к І кв. 2022 г.), легких коммерческих авто — 5,2 млн ед. (+7%), большегрузных авто — 959 тыс. ед., как и в прошлом году, и автобусов — почти 62 тыс. ед. (+32%).

Наибольшие результаты в I кв. продемонстрировали:

Китай — 6,2 млн ед. автотранспорта (-4%);

США — 2,6 млн ед.(+9%);

Япония — 2,2 млн ед. (+14%).

Напомним, в мае в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР. Это на 11% больше, чем в апреле.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.