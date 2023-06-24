Производство автомобилей в мире выросло на 7% — Finance.ua

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Производство автомобилей в мире выросло на 7%

Технологии&Авто
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Производство автомобилей в мире выросло на 7%
Производство автомобилей в мире выросло на 7%
По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в I кв. 2023 г. глобальным автопромом было произведено более 21,6 млн автотранспортных средств.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако все еще сохраняется отставание от доковидного 2019 г. (-7%).
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Из этого количества легковых автомобилей произведено 15,4 млн ед. (+8% к І кв. 2022 г.), легких коммерческих авто — 5,2 млн ед. (+7%), большегрузных авто — 959 тыс. ед., как и в прошлом году, и автобусов — почти 62 тыс. ед. (+32%).
Наибольшие результаты в I кв. продемонстрировали:
  • Китай — 6,2 млн ед. автотранспорта (-4%);
  • США — 2,6 млн ед.(+9%);
  • Япония — 2,2 млн ед. (+14%).
Напомним, в мае в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР. Это на 11% больше, чем в апреле.

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По материалам:
Телеканал 24
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