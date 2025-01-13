Программа «єОселя» способствовала росту строительства на 23,8% — Finance.ua

Программа «єОселя» способствовала росту строительства на 23,8%
Каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья «єОселя», что способствовало росту строительства на 23,8% за 9 месяцев 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«єОселя» — ключевая инициатива правительства по развитию строительного рынка и украинского производства стройматериалов. Программа занимает второе место среди инициатив «Сделано в Украине» по вкладу в рост ВВП, способствует росту спроса на строительные работы и материалы и стимулирует детенизацию рынка, отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.
О строительстве в Украине
Строительство в Украине за 9 месяцев 2024 г. увеличилось на 23,8%.
В то же время налоговые поступления от застройщиков в первом полугодии прошлого года выросли в 2.2 раза по сравнению с первым полугодием 2023 года.
В 2024 году банками-партнерами в программе аккредитовано 160 новых объектов на стадии строительства от 75 девелоперов.
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В декабре Правительство докапитализировало «Укрфинжилье» на 20 млрд грн через выпуск ОВГЗ.
Это позволит компании привлекать средства для выдачи новых траншей банкам-партнерам, что в свою очередь обеспечит банки ресурсом для предоставления новых кредитов украинцам на приобретение жилья.
В целом на сегодняшний день:
- 95 застройщиков приняли участие в программе;
- 209 домов, в которых можно приобрести имущественные права на квартиру аккредитованные банками-партнерами в «єОселя»;
- более 14,8 тысячи семей получили льготные кредиты с начала действия программы;
- свыше 24 млрд грн — сумма полученных украинцами в рамках «єОселя» льготных кредитов.
Для аккредитации в «єОселя» застройщик должен обратиться к банкам-партнерам программы. Процесс аккредитации стал более удобным благодаря введению единой анкеты для девелоперов.
Напомним, программа «єОселя» стартовала в октябре 2022 года.
Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.
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