Продуктовая корзина подорожала на четверть: экономист прогнозирует рост цен еще на 7-10% — Finance.ua

Продуктовая корзина подорожала на четверть: экономист прогнозирует рост цен еще на 7-10% Сегодня 08:34 — Личные финансы

Продуктовая корзина подорожала на четверть: экономист прогнозирует рост цен еще на 7-10%

С начала года общая стоимость продуктовой корзины увеличилась на четверть. И к концу года продукты вырастут в цене еще на 7–10%. Об этом в комментарии рассказал экономист Олег Пендзин.

«С начала этого года... стоимость продовольственной корзины выросла на 25%. Нет пока ни одного продукта, который был бы дешевле по сравнению с началом года. Но в лидерах — овощи, подорожавшие почти в два раза. И когда речь идет об овощах, то в первую очередь это борщовый набор: лук, морковь, свекла, капуста. Меньше всего подскочил в цене картофель — на 10-12%. То же касается и фруктов, они тоже подорожали почти в два раза. У нас Херсонщина — овощная столица Украины. Поскольку там оккупация и на внутренний украинский рынок эти продукты не идут, их начали импортировать. Но увеличилась цена на доллар, а импортер закладывает валютный риск», — рассказал Пендзин.

Относительно других продуктов питания:

хлеб и хлебопродукты подорожали как минимум на 30%,

молоко — 20%,

сахар — 19%,

мясо — примерно на 20%;

почти не изменилась в цене только гречка.

«Сейчас паникуют по поводу удорожания яиц. Но в начале года они стоили около 37 грн за десяток, сегодня — в среднем 48 грн за десяток. То есть стоимость увеличилась примерно на 17-18%, это при том, что продовольственная корзина в целом — на 25%. В период апрель-июнь яйцо было дешевле, чем в начале года. И уже с самой низкой за этот год цены она начала расти. Но 70% стоимости яйца — это комбикорм. А комбикорм — это кукуруза, которая сейчас сильно подскочила в цене. Поэтому я думаю, что яйцо будет расти в цене и далее», — отметил Пендзин.

Прогноз до конца года

Экономист прогнозирует, что к концу года цены на продукты поднимутся еще на 7-10%. Кроме яиц, будут дорожать овощи с фруктами, традиционно дорожающими после сбора урожая. Также будет увеличиваться стоимость хлебобулочных изделий и круп, так как эта категория продовольствия будет производиться из нового урожая, который является более дорогим. Что касается мяса, то будет дорожать курятина. Говядину и свинину украинцы потребляют меньше, так что заметного роста цен на них не прогнозируется.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.