Продовольственные товары продолжили дорожать перед Пасхой — Finance.ua

Продовольственные товары продолжили дорожать перед Пасхой
В Украине в марте 2025 года продолжают расти цены на продовольственные товары, причинами чего являются изменения в спросе и предложениях, а также сезонные факторы, влияющие на рынок.
Об этом сообщается в продуктовом мониторинге Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Согласно обновленному продуктовому мониторингу УКАБ, в марте 2025 года в Украине продолжается тенденция роста цен на продовольственные товары.
В основном причинами колебания цен на продукты являются изменение спроса и предложения, а также сезонные факторы, влияющие на рынок.
Какие товары больше всего выросли в цене
Наибольший рост цен зафиксирован в категории овощей.
Лидером среди подорожания стали томаты (+39% за месяц), что связано с низкими объемами собственного производства и преимущественным импортом из Турции, который в последнее время несколько сократился.
Также существенно подорожала морковь, прибавившая 30% в розничной цене за месяц. Ее стоимость выросла из-за высокого уровня импортной зависимости и сезонного дефицита отечественной продукции.
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К товарам, заметно подорожавшим в марте, следует отнести курятину. Куриная тушка прибавила 10%, филе — 7%, бедро — 5%. Такое подорожание вызвано стабильно высокими затратами на корма, стоимость которых постепенно должна стабилизироваться.
В то же время свинина демонстрирует умеренный рост (1−2%), а говядина прибавила 4%.
Рост цен демонстрируют и подорожавшие на 10% за месяц яйца, достигнув средней цены 73,1 грн за десяток, почти сравнявшись с ценой 2023 года за аналогичный период. Основные факторы влияния — стоимость кормов и погодные условия.
Молочные продукты продолжают дорожать, но темпы роста несколько замедлились. Больше всего повысились цены на молоко +11%, сыр голландский +7, сливки +5%.
Почему продукты дорожают
Основными причинами роста цен были: сезонный фактор, подкреплявшийся колебанием температурных и климатических условий. Однако увеличение надоев молока должно изменить ценовую ситуацию на рынке с наступлением тепла (ориентировочно конец апреля).
Цены на бакалейные товары остаются относительно стабильными, за исключением подсолнечного масла. Масло подорожало на 4% за месяц, что связано с ростом цен на семена подсолнечника.
Единственным заметно подешевевшим продуктом стала пшеничная мука, потерявшая 16% в стоимости за месяц. Это можно объяснить предпраздничными акциями в супермаркетах и маркетинговыми стратегиями сетей для увеличения объемов продаж накануне Пасхальных праздников.
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