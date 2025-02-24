Цены на масло в Украине достигли 10-летнего рекорда — Finance.ua

Цены на масло в Украине достигли 10-летнего рекорда Сегодня 05:15 — Личные финансы

Сливочное масло сейчас стоит «космических» денег по сравнению с ценой еще 2−3 года назад. Уже в начале 2025 года стоимость масла взлетела так, что достигла потолка за последнее десятилетие.

Почему цены на масло бьют рекорды

Эксперт молочного рынка Максим Фастеев говорит, что годовая потребительская инфляция сливочного масла в январе продолжила расти и достигла почти 34% к январю 2024 года.

Основным драйвером является товарный рынок — нефасованное масло, которое продается крупными партиями, в том числе экспортируется или импортируется, говорит эксперт.

По его словам, годовая потребительская инфляция сливочного масла может ускориться по итогам февраля или марта, но это произойдет уже не из-за подорожания продукта в магазине, а из-за низкой базы предыдущего периода.

Телеканал 24 По материалам:

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