Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев — Finance.ua

Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев Сегодня 21:16 — Технологии&Авто

Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев

За апрель 2025 года украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США, что на 6% больше, чем в апреле 2024 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42,2%) — электромобили.

На втором месте бензиновые автомобили — 42,1%. Гибриды составляли 7,9%, дизельные автомобили — 4%, а автомобили с ГБО — 3,8%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y — 534 авто; Tesla Model 3 — 471 авто; Ford Escape — 271 авто; Nissan Rogue — 205 авто; Jeep Cherokee — 201 авто.

Напомним, автогражданка обеспечивает финансовое покрытие ущерба, нанесенного чужому имуществу — в частности, оплачивает ремонт или компенсирует рыночную стоимость вещей, которые были испорчены или уничтожены в результате аварии.

Также полис предусматривает выплаты в случае ущерба здоровью или жизни других участников дорожного движения, включая расходы на лечение, реабилитацию или материальную помощь семьям погибших.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.