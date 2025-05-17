Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев — Finance.ua

Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев
За апрель 2025 года украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США, что на 6% больше, чем в апреле 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42,2%) — электромобили.
На втором месте бензиновые автомобили — 42,1%. Гибриды составляли 7,9%, дизельные автомобили — 4%, а автомобили с ГБО — 3,8%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
- Tesla Model Y — 534 авто;
- Tesla Model 3 — 471 авто;
- Ford Escape — 271 авто;
- Nissan Rogue — 205 авто;
- Jeep Cherokee — 201 авто.
Напомним, автогражданка обеспечивает финансовое покрытие ущерба, нанесенного чужому имуществу — в частности, оплачивает ремонт или компенсирует рыночную стоимость вещей, которые были испорчены или уничтожены в результате аварии.
Также полис предусматривает выплаты в случае ущерба здоровью или жизни других участников дорожного движения, включая расходы на лечение, реабилитацию или материальную помощь семьям погибших.
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