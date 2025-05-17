Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев

Технологии&Авто
26
Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев
Продажи подержанных авто из США выросли: какие автомобили в тренде среди украинцев
За апрель 2025 года украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США, что на 6% больше, чем в апреле 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42,2%) — электромобили.
На втором месте бензиновые автомобили — 42,1%. Гибриды составляли 7,9%, дизельные автомобили — 4%, а автомобили с ГБО — 3,8%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
  1. Tesla Model Y — 534 авто;
  2. Tesla Model 3 — 471 авто;
  3. Ford Escape — 271 авто;
  4. Nissan Rogue — 205 авто;
  5. Jeep Cherokee — 201 авто.
Напомним, автогражданка обеспечивает финансовое покрытие ущерба, нанесенного чужому имуществу — в частности, оплачивает ремонт или компенсирует рыночную стоимость вещей, которые были испорчены или уничтожены в результате аварии.
Также полис предусматривает выплаты в случае ущерба здоровью или жизни других участников дорожного движения, включая расходы на лечение, реабилитацию или материальную помощь семьям погибших.

Автогражданка для новичков: это стоит знать, когда страхуете первую машину.

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems