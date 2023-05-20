Продажи новых автомобилей в Европе растут уже 9 месяцев подряд — Finance.ua

Продажи новых автомобилей в Европе растут уже 9 месяцев подряд Сегодня 06:23 — Технологии&Авто

Продажи новых автомобилей в Европе растут уже 9 месяцев подряд

В апреле 2023 года на автомобильном рынке ЕС наблюдался значительный рост спроса на новые легковые автомобили: было продано 803 188 единиц, что на 17,2% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на АСЕА.

Наибольший рост продаж новых легковых автомобилей показали рынки Бельгии, Хорватии и Нидерландов, составлявшие 40,4%, 44% и 35,2% соответственно.

Самыми популярными на рынке новых легковых автомобилей остаются бензиновые автомобили, объем реализации которых составил 306 757 единиц (38,2% рынка легковых автомобилей апреля, как и в прошлом году). По отношению к прошлогоднему показателю количество регистраций бензиновых авто в ЕС выросло на 17,3%.

На гибридные (HEV) в прошлом месяце приходилось 24,8% европейского рынка, что на 1,1 п. п. больше, чем в прошлом. Их продажи в апреле выросли на 22,7% - до 199 407 единиц.

Доля рынка гибридных автомобилей, подключаемых к электросети (PHEV), снизилась с 9,2% в апреле прошлого года до 7,4%. Апрельские продажи PHEV снизились на 5,5% - до 59 703 единиц.

Сегмент дизельных автомобилей снизился на 2,5 п. п. — до 14,7%. Продажи таких авто остались стабильными — 118 007 единиц (+0,03%).

Электромобили (BEV) охватили 11,8% апрельского рынка новых легковых автомобилей, что на 2,7 п. п. больше, чем годом ранее. Регистрации новых BEV в ЕС выросли на 51,9% и достигли 94 561 единицы.

Автомобили из ГБО и других в апреле было реализовано в количестве 24 753 единицы (+40%).

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