Продажи новых автомобилей в Европе растут уже 10 месяцев подряд: названы самые популярные марки — Finance.ua

Продажи новых автомобилей в Европе растут уже 10 месяцев подряд: названы самые популярные марки Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Продажи новых автомобилей в Европе растут уже 10 месяцев подряд: названы самые популярные марки

Европейский автомобильный рынок растет уже 10-й месяц. По итогам мая 2023 года продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли в годовом выражении на 18,5% и составили 938 950 единиц.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Уверенный рост продаж за последний месяц весны показал все крупнейшие рынки ЕС. Так, в Италии он составил 23,1%, в Германии — 19,2%, во Франции — 14,8%, а в Испании — 8,3%. Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в мае выросло на 18,2% и достигло 1,122 млн авто.

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По итогам пяти месяцев текущего года европейские продажи машин тоже оказались «в плюсе». С января по май его объем увеличился на 18%, до 4,394 млн автомобилей, а самый заметный рост за этот период продемонстрировали рынки Испании (+26,9%), Италии (+26,1%), Франции (+26,1%) и Германии (+10,2%).

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Европе в мае выросли на 19,5%, группы Renault — на 35,9%, а у Hyundai Group (включает Kia) и альянса Stellantis в себе концерны Fiat Chrysler и PSA Group, они, напротив, снизились на 0,1% и 0,2% соответственно.

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