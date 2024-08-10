Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали — Finance.ua
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Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали

Технологии&Авто
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Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали
Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали, Фото: freepik
В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица.

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Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном — на 27%.

ТОП-5 моделей среди частных покупателей

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:
  • Toyota RAV-4 — 302 ед.;
  • Honda M-NV — 223 ед.;
  • Mazda CX5 — 136 ед.;
  • KIA Sportage — 135 ед.;
  • Renault Duster — 133 ед.

ТОП-5 моделей среди юрлиц

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
  • Renault Duster — 408 ед.;
  • Toyota Hilux — 140 ед.;
  • Skoda Octavia — 106 ед.;
  • Mitsubishi L200 — 101 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 85 ед.
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По материалам:
Finance.ua
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