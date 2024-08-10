Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали — Finance.ua

Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали Сегодня 10:01 — Технологии&Авто

Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали, Фото: freepik

В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица.

Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном — на 27%.

ТОП-5 моделей среди частных покупателей

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV-4 — 302 ед.;

Honda M-NV — 223 ед.;



Mazda CX5 — 136 ед.;



KIA Sportage — 135 ед.;



Renault Duster — 133 ед.



ТОП-5 моделей среди юрлиц

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster — 408 ед.;

Toyota Hilux — 140 ед.;



Skoda Octavia — 106 ед.;



Mitsubishi L200 — 101 ед.;



Toyota RAV-4 — 85 ед.



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