Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали — Finance.ua

Продажи легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах авторынка увеличились: что выбирали
В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица.
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Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном — на 27%.
ТОП-5 моделей среди частных покупателей
Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:
- Toyota RAV-4 — 302 ед.;
- Honda M-NV — 223 ед.;
- Mazda CX5 — 136 ед.;
- KIA Sportage — 135 ед.;
- Renault Duster — 133 ед.
ТОП-5 моделей среди юрлиц
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster — 408 ед.;
- Toyota Hilux — 140 ед.;
- Skoda Octavia — 106 ед.;
- Mitsubishi L200 — 101 ед.;
- Toyota RAV-4 — 85 ед.
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