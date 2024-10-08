Продавать или покупать валюту: эксперт дал совет — Finance.ua

Продавать или покупать валюту: эксперт дал совет Сегодня 14:00 — Валюта

Продавать или покупать валюту: эксперт дал совет

Ситуация на валютном рынке пока стабильна. Эксперты дали свои советы по валюте — продавать или покупать доллар и евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что если есть возможность, то нужно зарабатывать на гривне.

«Пока курс гривны стоит, нецелесообразно выходить из гривневых депозитов до срока их окончания, чтобы не потерять заработанные проценты. В дальнейшем, для получения большей прибыли, есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ с доходностью 15,5% годовых или 3,875% за три месяца» , — объяснил эксперт.

По его словам, инвестиции в валюту такой доходности не дадут.

В то же время глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский по-прежнему призывает разделить инвестиции, чтобы извлечь максимальную выгоду, а примерно 30% сбережений целесообразно держать в гривне — депозиты или ОВГЗ.

Продавать валюту без необходимости, по-прежнему нецелесообразно, несмотря на удешевление.

В сентябре обменный курс гривны колебался в обоих направлениях под действием рыночных факторов. Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. «В сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные факторы. С целью поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке и предотвращения чрезмерных курсовых колебаний НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3.2 млрд долл., а также принял дополнительные меры по противодействию непродуктивному оттоку капитала», — сказано в обзоре.

УНІАН По материалам:

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