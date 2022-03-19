Проблем с газом не будет — Оператор ГТС — Finance.ua
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Проблем с газом не будет — Оператор ГТС

Сегодня 07:46Энергетика
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Проблем с газом не будет — Оператор ГТСПроблем с газом не будет — Оператор ГТС
В Украине не будет проблем с газоснабжением, кроме перебоев в тех регионах, где идут боевые действия.
Об этом заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в эфире ICTV.
«Я не вижу никаких угроз относительно наличия газа, потому что у нас в подземных хранилищах около 9,5 млрд куб. м, фактически у нас уже весна, потребление у нас 100 млн куб. м в сутки, при этом есть собственная добыча около 50 млн куб. м», — рассказал он.
Также Украина ежесуточно импортирует из Европы 10 млн кубометров газа.
В свою очередь глава Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что с начала войны в Украине сократилась добыча газа, в то же время объем добычи на 1,5% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
«То есть, украинские газовики увеличили добычу газа. Сейчас, несмотря на войну, продолжают бурение в безопасных районах, будут осваивать новые месторождения», — заявил Витренко.
Отметим, Верховная Рада приняла закон об увеличении ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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