ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей — Finance.ua

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей Сегодня 15:03 — Финтех и Карты

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей

ПриватБанк улучшает жизнь предпринимателям: программный кассовый аппарат теперь работает в приложении «Терминал» в смартфоне.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«ПриватБанк запустил в тестовом режиме новый сервис для предпринимателей, позволяющий использовать смартфоны с установленным приложением „Терминал“ как программный регистратор расчетных операций (ПРРО)», — сообщил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

По его словам, теперь приложение «Терминал» от ПриватБанка сочетает современный мобильный POS-терминал с платежными функциями и кассовый аппарат по требованию законодательства.

«Приложение „Терминал“ является наиболее удобным средством принимать платежи картами и гаджетами, — отмечает Сергей Макаренко. — Сегодня мы начинаем предоставлять услугу фискализации в бета-режиме и предлагаем всем желающим предпринимателям подключить ее в своем приложении».

Детали нового сервиса

Сервис ПРРО позволяет регистрировать торговые точки, кассиров и кассы.

Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализировать финансовые операции.

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Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно скачать приложение Терминал , зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков.

Справка Finance.ua:

на сегодняшний день в приложении «Терминал» зарегистрировано более 21 тысячи предпринимателей, а с помощью сервиса оплачено более 4 миллионов покупок на сумму более 2,2 млрд грн.

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