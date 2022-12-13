ПриватБанк вводит бесплатное обслуживание для предпринимателей и бизнеса: кто получит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк вводит бесплатное обслуживание для предпринимателей и бизнеса: кто получит

Финтех и Карты
115
ПриватБанк запустил проект поддержки современных безналичных расчетов, в рамках которого предприниматели и компании, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка, получают годовой бесплатный период обслуживания в банке с даты заключения зарплатного проекта.
Об этом сообщила Finance.ua пресс-служба банка.
Читайте также
Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, все бизнес-клиенты, которые подключат «зарплатный» проект до 5 февраля 2023 года, получают бесплатное расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту.
Место для вашей рекламы
«В условиях военного положения использование банковских карт для выплаты зарплат и безналичная оплата за товары и услуги — это дополнительный фактор безопасности для людей, — отметил Евгений Заиграев. — Современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать начисление и выплату зарплат работникам, работающим на эффективность бизнеса».
Читайте также
Получить бесплатное обслуживание в банке при оформлении зарплатного проекта смогут как крупные компании, так и малый бизнес, предприниматели и фермеры.

Справка Finance.ua:

  • в ноябре ПриватБанк выдал украинскому бизнесу 1523 кредита на общую сумму 2,077 миллиарда гривен;
  • по объемам кредитования в ноябре 2022 г. в лидерах — бизнес-клиенты западных областей Украины, на которых приходится почти 34% от предоставленных ПриватБанком кредитов. Пятая часть общего объема финансирования приходится на бизнесы центральных областей, 15% — северных регионов, 12% — южных областей, 10% — на бизнес столицы и 9% — восточного региона страны.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит 💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.