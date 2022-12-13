ПриватБанк вводит бесплатное обслуживание для предпринимателей и бизнеса: кто получит — Finance.ua

ПриватБанк вводит бесплатное обслуживание для предпринимателей и бизнеса: кто получит
ПриватБанк запустил проект поддержки современных безналичных расчетов, в рамках которого предприниматели и компании, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка, получают годовой бесплатный период обслуживания в банке с даты заключения зарплатного проекта.
Об этом сообщила Finance.ua пресс-служба банка.
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Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, все бизнес-клиенты, которые подключат «зарплатный» проект до 5 февраля 2023 года, получают бесплатное расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту.
«В условиях военного положения использование банковских карт для выплаты зарплат и безналичная оплата за товары и услуги — это дополнительный фактор безопасности для людей, — отметил Евгений Заиграев. — Современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать начисление и выплату зарплат работникам, работающим на эффективность бизнеса».
Получить бесплатное обслуживание в банке при оформлении зарплатного проекта смогут как крупные компании, так и малый бизнес, предприниматели и фермеры.
Справка Finance.ua:
- в ноябре ПриватБанк выдал украинскому бизнесу 1523 кредита на общую сумму 2,077 миллиарда гривен;
- по объемам кредитования в ноябре 2022 г. в лидерах — бизнес-клиенты западных областей Украины, на которых приходится почти 34% от предоставленных ПриватБанком кредитов. Пятая часть общего объема финансирования приходится на бизнесы центральных областей, 15% — северных регионов, 12% — южных областей, 10% — на бизнес столицы и 9% — восточного региона страны.
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