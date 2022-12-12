ПриватБанк выставил на продажу через СЕТАМ футбольный стадион «Днепр-Арена» и тренировочную базу футбольного клуба — Finance.ua

ПриватБанк выставил на продажу через СЕТАМ футбольный стадион «Днепр-Арена» и тренировочную базу футбольного клуба Сегодня 12:10 — Фондовый рынок

В рамках программы реализации неоперационной недвижимости ПриватБанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) стадион «Днепр-Арена» и здания и сооружения, крытое футбольное поле «Учебно-тренировочная база» в г. Днепр. Стартовая цена лота составляет 113 044 000 грн. (3 106 грн за 1 кв. м).

Стадион «Днепр-Арена» — крупнейший футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест — 31 003 зрителей, реконструирован и открыт в 2008 году. Находится в аренде СК «Днипро-1».

Футбольная арена имеет поле размером 105×68 м, раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей СМИ, судей, VIP-ложу на 296 мест, ресторан на 550 мест. Футбольное поле предусматривает систему подогрева, автоматического полива и оснащение системой искусственного освещения для проведения матчей в вечернее время. У стадиона расположены автостоянки для бизнес-класса и VIP на 95 автомобилей; спортсменов — на 4 автобуса и 41 автомобиль; телевидения — на 3 автобуса; прессы — на 70 автомашин; зрителей команды противника — на 12 автобусов и 10 автомобилей; для зрителей — на 110 автомобилей. Общая площадь земельного участка: 6,9494 га

Учебно-тренировочная база находится в жилом массиве на окраине Днепра — в лесо-парковой зоне ж/м Приднепровск. Была построена в 1971 году, в 2005 было дополнительно возведено два корпуса. Арендована днепровским футбольным клубом СК «Днепр-1».

В состав тренировочной базы входят четыре стандартных травяных тренировочных поля, крытый манеж с полем из искусственного покрытия и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов на 17 зданий и два корпуса «А» и «Б». В корпусе А находятся клубный офис СК Днепр-1, 9 жилых номеров для тренерского состава и обслуживающего персонала, медико-восстановительный центр, в том числе конференц-зал, комната для совещания тренерского состава, комнаты для проведения теоретических занятий и ресторан. В корпусе «Б» — бассейн, тренажерный зал, сауна и душевые. Объекты недвижимого имущества расположены на земельных участках: 12,0526 Га.

«Продажа неоперационной недвижимости, доставшейся банку в качестве залога по кредитам бывших собственников — это один из инструментов реализации стратегической задачи банка по возврату средств, вложенных государством в капитал ПриватБанка, — отметила руководитель Направления управления недвижимостью банка Лариса Федяева. — Эффективность продаж обеспечивается прозрачными и открытыми процедурами торгов на площадке СЕТАМ».

«Стадион „Днепр-Арена“ может заинтересовать инвесторов, являющихся настоящими поклонниками футбола. Лот состоит из нескольких объектов недвижимости, которые сданы в аренду. Буду с интересом следить за торгами, которые пройдут уже в новом 2023 году», — подчеркнул генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

Дата проведения аукциона: 12 января 2023, гарантийный взнос для участия: 5 652 200 грн. Местонахождение имущества: г. Днепр, ул. Херсонская, 7 и Днепр, пер. Михаила Дидевича, дом. 12 и 14. Ознакомиться с лотом и условиями торгов можно по ссылке: setam.net.ua/auction/518579

Аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) — это простое и эффективное средство реализации и приобретения имущества через Интернет. Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы — 19,4 млрд грн.

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