ПриватБанк увеличивает ставки по депозитам в гривне — Finance.ua

ПриватБанк увеличивает ставки по депозитам в гривне Вчера 11:30 — Кредит&Депозит

ПриватБанк увеличивает ставки по депозитам в гривне

Депозитные вклады в гривне в ПриватБанк е становятся доходнее. С 1 декабря банк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов — они будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, что продлеваются на соответствующие сроки.

Об этом сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

"Стоим на защите финансового фронта и держим финансовую безопасность для наших вкладчиков, особенно в условиях изменения ситуации на денежном рынке, — отмечает Дмитрий Мусиенко. — Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать больше дохода и дополнительную защиту сбережений от инфляции.

Размер ставок:

вклады в ПриватБанке сроком от 10 до 12 месяцев будут приносить 9% годовых дохода;

сроком от 6 месяцев — 8% годовых;

«короткие» трехмесячные депозиты — 7% годовых;

самые выгодные условия ПриватБанк предлагает вкладчикам, которые разместят средства на вклады сроком 18 и 24 месяцев — для них ставка дохода составит 14% годовых.



Также самая высокая процентная ставка 14% годовых установлена по вкладам «Слава Героям» для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 ноября 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 970,3 млрд грн, что на 10,1 млрд грн больше, чем было по состоянию на 1 октября этого года;

больше всего вкладов украинцы держат в государственном ПриватБанке — 301,3 млрд гривен;

Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября ввел новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ — сохранить международные резервы.



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