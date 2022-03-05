ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней

Сегодня 14:17Финтех и Карты
32
ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 днейПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней
В случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не следует. ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Читайте также: Как работает ПриватБанк с 4 марта 2022 года
«На период военного положения срок действия всех платежных карт ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлен на 180 дней», — сказано в сообщении.
В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания.
Вниманию всех клиентов: в случае истечения срока действия вашей платежной карты не нужно перевыпускать или менять на новую. Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.