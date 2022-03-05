ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней — Finance.ua

ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней

Сегодня 14:17 — Финтех и Карты

ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней

В случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не следует. ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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«На период военного положения срок действия всех платежных карт ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлен на 180 дней», — сказано в сообщении.

В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания.

Вниманию всех клиентов: в случае истечения срока действия вашей платежной карты не нужно перевыпускать или менять на новую. Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни.

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