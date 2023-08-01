ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт — Finance.ua

ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт
ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт. Перевыпускать карты не нужно.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
«С 1 августа 2023 года ПриватБанк продлевает период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте», — сказано в сообщении.
По картам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:
- оплата в магазинах по POS-терминалу;
- снятие наличных денег в банкоматах;
- операции в Приват24;
- пополнение счета (любым удобным способом).
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«Для оплат в интернете создайте Digital карту в Приват24 и переведите на нее средства», — добавили в финучреждении.
Справка Finance.ua:
- 27 июля ПриватБанк приступил к выплате денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE. Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, временно проживающие и зарегистрированные в определенных CARE громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, которые предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов;
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