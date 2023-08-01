ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт — Finance.ua

ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт Сегодня 13:59 — Финтех и Карты

ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт

ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт. Перевыпускать карты не нужно.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«С 1 августа 2023 года ПриватБанк продлевает период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте», — сказано в сообщении.

По картам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета (любым удобным способом).

«Для оплат в интернете создайте Digital карту в Приват24 и переведите на нее средства», — добавили в финучреждении.

Справка Finance.ua:

27 июля ПриватБанк приступил к выплате денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE. Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, временно проживающие и зарегистрированные в определенных CARE громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, которые предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов;

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