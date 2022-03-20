«Приват24» не работал в течение 10 часов — причины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«Приват24» не работал в течение 10 часов — причины

Сегодня 11:04Фондовый рынок
195
Как сообщили на странице ПиватБанка 19 марта: «Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24».
В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны. Работы позволят повысить стабильность процессов банка.
По состоянию на 11 утра 20 марта работа уже возобновлена.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк сообщил, как и сколько отделений и банкоматов работают.
  • ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24». Однако, как отмечается в сообщении госбанка, такую возможность имеют только клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен;
  • Также банк сообщал, что для клиентов, которые до начала войны приобрели что-либо через программы «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка» и у которых не было просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.