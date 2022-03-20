«Приват24» не работал в течение 10 часов — причины

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Как сообщили на странице ПиватБанка 19 марта: «Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24».

В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны. Работы позволят повысить стабильность процессов банка.

По состоянию на 11 утра 20 марта работа уже возобновлена.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк сообщил, как и сколько отделений и банкоматов работают.

ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24». Однако, как отмечается в сообщении госбанка, такую возможность имеют только клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен;

Также банк сообщал, что для клиентов, которые до начала войны приобрели что-либо через программы «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка» и у которых не было просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.

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