Присвоили более 7 млн ​​грн на осмотре поврежденных россией объектов: НАБУ и САП разоблачили схему — Finance.ua
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Присвоили более 7 млн ​​грн на осмотре поврежденных россией объектов: НАБУ и САП разоблачили схему

Криминал
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Присвоили более 7 млн ​​грн на осмотре поврежденных россией объектов: НАБУ и САП разоблачили схему
Присвоили более 7 млн ​​грн на осмотре поврежденных россией объектов: НАБУ и САП разоблачили схему, Фото: nabu.gov.ua
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили схему завладения государственными средствами при предоставлении услуг по техническому обследованию объектов, поврежденных в результате агрессии россии в Херсонской области.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
По данным следствия, глава одного из департаментов Херсонской ОВ в сговоре с собственником и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы и т. п.) более чем в 15 раз. Таким образом, договор заключили на сумму более 9,9 млн грн, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тыс. грн.
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В результате участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета Министров Украины на сумму более 7,7 млн грн.
О подозрении сообщили 3 лицам: руководителю департамента, учредителю ООО и его директору. Чиновник и учредитель предприятия задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
По материалам:
Finance.ua
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