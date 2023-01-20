«Придерживаться курса»: Глава ЕЦБ рассказала о собственной монетарной мантре — Finance.ua

«Придерживаться курса»: Глава ЕЦБ рассказала о собственной монетарной мантре Сегодня 16:57

«Придерживаться курса»: Глава ЕЦБ рассказала о собственной монетарной мантре

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что политики не должны опускать руки в борьбе с инфляцией, даже если скачок цен, похоже, достиг своего пика.

«Мы также должны продолжать курс устойчивости, который мы наблюдали в 2022 году. Придерживайтесь курса» — это моя мантра для целей монетарной политики" — сказала Лагард на дискуссии в последний день Всемирного экономического форума в Давосе.

Что будет со ставками

Лагард и некоторые ее коллеги по ЕЦБ отрицают предположение о том, что темпы повышения процентных ставок следует замедлить. В то время как общая инфляция снова упала до однозначного числа, рост базовых цен достиг рекорда в декабре. Однако экономика оказалась достаточно устойчивой, несмотря на рост ставок.

Член управляющего совета ЕЦБ Клаас Нот в Давосе заявил, что стоимость заимствований все равно увеличится более чем на полпункта. А его французский коллега Франсуа Виллеруа де Гало говорит, что ставки должны достичь пика к лету, после чего они будут оставаться на этом уровне в течение некоторого времени.

Лагард предупредила, что чрезмерные и нецелевые государственные расходы по защите домохозяйств и предприятий от энергетического кризиса могут побуждать ЕЦБ к дальнейшим действиям, если это «разжигает» инфляцию.

«Я надеюсь, что в 2023 году фискальная политика не будет работать антициклически по отношению к монетарной политике. Нас не нужно заставлять делать больше, чем необходимо», — сказала она.

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