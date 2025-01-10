Причастным к переправке призывников за границу объявили 45 подозрений — Finance.ua
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Причастным к переправке призывников за границу объявили 45 подозрений

Криминал
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Причастным к переправке призывников за границу объявили 45 подозрений
Причастным к переправке призывников за границу объявили 45 подозрений
Во время спецоперации правоохранители объявили 45 подозрений организаторам и участникам схем переправки мужчин призывного возраста через границу.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Там говорят, что это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин по состоянию на 14:35. Следственные действия продолжаются, а о деталях сообщат позже.
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Ранее в полиции рассказывали, что по всей стране с утра 10 января одновременно начали проводить 600 обысков.
В рамках расследования намечено разоблачить организаторов и участников групп, помогающих мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. По имеющимся данным, этими маршрутами злоумышленники содействовали в пересечении сотням военнообязанных.
По материалам:
hromadske
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