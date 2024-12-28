$15 тысяч за билет в Венгрию: на Закарпатье пограничники задержали уклонистов — Finance.ua
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$15 тысяч за билет в Венгрию: на Закарпатье пограничники задержали уклонистов

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На Закарпатье пограничники задержали шестерых мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с соседним государством.
Об этом пишет ГНСУ.
Каждый из нарушителей заплатил переправщикам минимум $15 тысяч за рискованную авантюру — преодолеть реку Тиса на резиновой лодке. Но добраться до другого берега им не удалось: за 20 метров до госграницы «лодочников» остановил пограничный наряд. Трое попытались скрыться, однако работа служебной собаки кое-что прояснила: это плохая идея.
На задержанных составили админпротоколы. Полный круг причастных устанавливается.
Напомним, группу из шести человек, пытавшихся переплыть Тису, задержали в 300 метрах от границы.
Оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда разоблачили попытку незаконной переправки через украинско-словацкую границу двух мужчин призывного возраста. Схему организовали два жителя Закарпатья, проживающие в приграничной зоне. За денежное вознаграждение в размере 18 000 долларов США они согласились доставить двух жителей Ужгорода до границы.
Схема нелегального пересечения границы через Приднестровье была разоблачена в Одесской области. Одессит за 6000 долларов перевозил военнообязанных в Молдову, но его остановили пограничники.
Правоохранители получили оперативную информацию о деятельности мужчины, который за 6000 долларов предлагал доставить клиентов в Молдову через Приднестровский сегмент границы. Оплата за «услугу» производилась через криптокошелек сообщника перевозчика уже по прибытии к месту нелегального пересечения границы.
По материалам:
Finance.ua
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