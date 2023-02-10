Прибыль банковской системы в 2022 году упала в 3 раза — Нацбанк назвал причины Сегодня 19:03 — Фондовый рынок

Прибыль банковской системы в 2022 году упала в 3 раза — Нацбанк назвал причины

В 2022 году платежеспособные банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн в 2021 году. Рентабельность капитала сектора составила 10,9% по сравнению с 35,1% годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Причины падения прибыли

Главным фактором снижения доходности стал существенный рост отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки в результате войны.

Так, отчисление в резервы под кредиты за год составило 107,1 млрд грн, еще 11,7 млрд грн были сформированы под другие активы и риски.

Чистый процентный доход вырос на 29% по сравнению с показателями предыдущего года. Процентные доходы выросли в значительной степени благодаря существенному притоку ликвидности в банковский сектор и ее размещению в активы с более высокой доходностью, чем в 2021 году.

Читайте также НБУ оценил потери банков из-за войны

После резкого снижения в первые месяцы полномасштабной войны комиссионные доходы возобновили рост благодаря стабильному спросу на банковские услуги и постепенному восстановлению тарифов. В течение второго полугодия чистый комиссионный доход почти восстановился до показателей 2021 года, однако по итогам года он сократился на 14% в годовом исчислении.

Операционные расходы составляли около половины чистого процентного и чистого комиссионного доходов. Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за год на 75%. В частности, по итогам IV квартала этот показатель составил 41,9 млрд грн по сравнению с 25 млрд грн в IV квартале 2021 года.

Ожидание Нацбанка

Операционная эффективность обеспечивает банкам первую линию защиты для поглощения кредитных убытков. Национальный банк ожидает, что банки с жизнеспособными бизнес-моделями, которые способны генерировать операционные доходы, успешно справятся с покрытием потерь от рисков и восстановлением капитала.

По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн. Прибыль сектора концентрирована: пять наиболее прибыльных банков сформировали 89% всей прибыли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.